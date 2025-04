Taranto, incendio in città vecchia

Un Incendio si è sviluppato a Taranto nella città vecchia. Proprio alle spalle del Duomo di San Cataldo.

Non si conoscono ancora le cause del rogo che ha interessato un vecchio immobile utilizzato, probabilmente, come deposito di rifiuti.

La densa nube di fumo avrebbe creato disagio ai ristoratori della zona e preoccupazione tra turisti e residenti.

L’incendio si sarebbe sviluppato intorno a mezzogiorno.Sul posto sono intervenute 2 squadre dei Vigili del Fuoco di Taranto, inclusa un’autobotte. Difficile per gli operatori intervenire, a causa della posizione dell’immobile, situato nel cuore della città vecchia.

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts