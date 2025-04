Lecce, campane a lutto per Papa Francesco: Seccia, “Una vita per il Vangelo”

Appresa la notizia della morte di Papa Francesco, l’arcivescovo di Lecce Michele Seccia ha scritto una lettera alla comunità diocesana per esprimere il profondo cordoglio e invitare alla preghiera di suffragio.

«Con il cuore colmo di dolore, ma custodito dalla speranza donata da Cristo Risorto – ha scritto Seccia – vi annuncio che Sua Santità, l’amato Papa Francesco, ha concluso il suo pellegrinaggio terreno ed è rinato al Cielo nella pace eterna del Signore».

Nel messaggio rivolto ai fedeli, l’arcivescovo ha incoraggiato a superare lo sconforto con la forza della fede: «In questo momento di lutto per la Chiesa Universale, stringiamoci nella preghiera che si fa comunione. Chiediamo al Signore della vita di trasformare ogni tristezza in spazio per la sua grazia. La nostra gratitudine per averci donato un Padre che ha vissuto il ministero petrino con la dolcezza del Buon Pastore, la tenacia del seminatore e l’amore di un Dio misericordioso».

Seccia ha poi affidato alla Vergine Maria il cammino della Chiesa: «Che lo Spirito Santo continui a scrivere pagine di Salvezza e spinga la Chiesa verso orizzonti inesplorati. La Vergine Maria, Salus Populi Romani, ci insegni l’arte della fiducia e ci custodisca nel Cuore di Cristo».

In segno di lutto, oggi alle ore 12 tutte le chiese parrocchiali della diocesi faranno suonare le campane.

