Salento, scoperto e sequestrato un distributore abusivo di carburante

Un distributore abusivo di carburante per autotrazione, utilizzato per il rifornimento di mezzi aziendali e privati, è stato scoperto dai finanzieri della Compagnia di Gallipoli, nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale di Lecce e volti a contrastare le frodi connesse alla commercializzazione di prodotti petroliferi.

Nello specifico, le verifiche eseguite dalle fiamme gialle hanno consentito di individuare e sottoporre a sequestro quasi 2.000 litri di gasolio per autotrazione, alcuni serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del medesimo prodotto petrolifero, nonché un impianto di erogazione completo di elettropompa di adduzione con contatore volumetrico e pistola erogatrice.

Il distributore, completamente sconosciuto al fisco ed istituito in assenza delle prescritte autorizzazioni comunali e del necessario certificato di prevenzione incendi, si trovava in un locale posto in zona residenziale, confinante con civili abitazioni limitrofe, ed è risultato peraltro non conforme alla normativa prevista in materia di sicurezza pubblica.

A conclusione dell’attività, i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto a denunciare alla locale Procura della Repubblica l’imprenditore, che dovrà rispondere del reato di detenzione di materiale esplodente senza la licenza dell’Autorità e senza le prescritte cautele, sottoponendo a sequestro l’intero impianto abusivo.

Nei confronti dell’uomo, inoltre, seguiranno accertamenti di natura fiscale, finalizzati alla verifica della provenienza del quantitativo rinvenuto, nonché dei circa 25.000 litri di prodotto petrolifero già erogati, così come constatato dalle ricostruzioni extra-contabili effettuate dai finanzieri.

