Salento, non si ferma ad alt carabinieri: 22enne inseguito e arrestato

Non si ferma all’alt dei carabinieri e viene inseguito e arrestato. E’ accaduto la scorsa notte a Supersano, in provincia di Lecce, dove un 22enne è stato fermato dopo un lungo e rocambolesco inseguimento nel corso del quale ha attraversato le vie del centro cittadino a folle velocità e in controsenso, danneggiando alcune auto in sosta nonché il muro di recinzione di una casa.

La fuga del 22enne è terminata sulla strada provinciale per Casarano quando è stato bloccato dai militari. Identificato e sottoposto ai controlli è risultato sprovvisto di patente perché mai conseguita, e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol.

Da una perquisizione personale e nel veicolo, il giovane è stato trovato in possesso anche di una modica quantità di marijuana e per questo è stato segnalato alla prefettura di Lecce. L’uomo si trova ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale.

