Salento, discarica abusiva ad Alezio: denunciato imprenditore

La lotta degli abusi edilizi e della gestione illecita dei rifiuti nel Salento continua senza sosta grazie all’incessante lavoro dei Carabinieri Forestali. Ogni giorno, gli agenti effettuano controlli mirati per contrastare queste gravi violazioni, in particolare in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Recenti operazioni, come quella denominata “Another Brick”, hanno messo in luce un fenomeno preoccupante: interventi edilizi abusivi nel Capo di Leuca, una zona protetta dalle normative paesaggistiche. L’ultimo episodio, tuttavia, riguarda una diversa area vincolata, situata nell’entroterra di Gallipoli.

Durante un pattugliamento mirato, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Gallipoli hanno individuato una discarica abusiva in un terreno agricolo nel comune di Alezio. In quell’area, su una superficie di circa 850 metri quadrati, era stato depositato e livellato un ingente quantitativo di materiale lapideo, proveniente da demolizioni edili, per un volume stimato di 1.700 metri cubi.

Il responsabile della discarica è risultato essere il proprietario del terreno, un imprenditore del settore rifiuti, che ha trasformato il sito in un terrapieno abusivo. Per questo è stato denunciato alla Procura di Lecce con l’accusa di gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva, oltre a violazioni relative alla normativa edilizia e paesaggistica.

L’intera area della discarica è stata sottoposta a sequestro preventivo, come disposto dai Carabinieri Forestali.

