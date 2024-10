Lecce, litigio degenera in accoltellamento: ferito un uomo

Una lite tra due uomini è degenerata in un accoltellamento. È quanto accaduto nella tarda serata di giovedì 10 ottobre in pieno centro a Lecce, in un’abitazione situata nei pressi di via 95° reggimento fanteria.

Intorno alle 22, un 30enne del posto si sarebbe presentato nell’appartamento della sua ex fidanzata. Entrando in casa, non avrebbe solo trovato la 24enne leccese, ma anche un uomo di 50 anni, anch’esso del posto, con il quale sarebbe nato un forte litigio.

Durante il diverbio sarebbe spuntato un colletto, presumibilmente preso dagli utensili da cucina della casa. Con l’arma, il 30enne avrebbe colpito alla spalla l’uomo di 50 anni, per poi darsi alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Anche il ferito si sarebbe allontanato dall’abitazione. Alcuni minuti dopo l’accoltellamento, si sarebbe, infine, recato presso l’ospedale “V. Fazzi” di Lecce per farsi medicare. Le sue condizioni non sono gravi.

Ad allertare le forze dell’ordine sarebbe stata la 24enne. In tarda serata, gli agenti della polizia di Stato hanno fermato il presunto accoltellatore, che potrà fornire elementi utili per ricostruire la vicenda.

