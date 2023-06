Salento: Crolla parte del solaio in resort abbandonato

Parte di un solaio è crollata all’interno di un resort in stato di abbandono a Specchia, in provincia di Lecce. In particolare nella tenuta Borgo Cardigliano si è verificato il cedimento della campata di un solaio di volte a stella di una struttura utilizzata in passato, come bar e ristorante nell’ex hotel, che di recente è stato acquistato dal Comune di Specchia e che ne sta progettando il suo recupero. È accaduto nella serata di lunedì 12 giugno, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo cinofilo per verificare la presenza di persone. Circostanza che è stata poi esclusa. Le cause del crollo sono in fase di accertamento.

