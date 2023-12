Sagra della Sfogliatella, prima edizione a Canosa

CANOSA – Canosa alza il sipario sulla prima edizione della sagra della sfogliatella. Uno dei cavalli di battaglia agroalimentari del territorio vivrà il suo primo appuntamento nel pieno dell’atmosfera natalizia, candidandosi ad evento turistico di prim’ordine nella BAT e non solo. Dopo una serie di studi sulla sua origine storica, la sfogliatella è entrata a far parte dell’elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Un titolo che amplifica l’evento canosino. Inizio ufficiale previsto per domenica 17 dicembre alle 18 in piazza Vittorio Veneto.

