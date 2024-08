S.M. di Leuca (LE), la grande bellezza della Cascata Monumentale

Santa Maria di Leuca (LE) – La cascata monumentale di Santa Maria di Leuca è certamente una della attrazioni più conosciute del Salento. Ogni estate tantissimi turisti arrivano da ogni parte per essere presenti nei giorni di apertura. Sebbene coincida con la parte terminale dell’Acquedotto Pugliese, l’acqua che scorre lungo i suoi 250 metri, prima di terminare in mare, non è acqua potabile ma viene presa da una falda d’acqua salmastra.

