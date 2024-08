Lecce, l’assessore Martini suona l’allarme per il Belloluogo

Lecce – L’obiettivo dell’amministrazione cittadina, in particolare dell’assessore all’ambiente, alle politiche energetiche, all’igiene, e al verde pubblico Severo Martini. È di ripristinare il verde pubblico tanto al centro, quanto nelle periferie e, ovviamente nei parchi cittadini. Nelle scorse infatti insieme ai funzionari dell’ufficio Ambiente, anche con l’utilizzo di un drone, Martini ha effettuato un sopralluogo al Parco di Belloluogo. Constatando, come afferma lo stesso Martini, lo stato di estremo degrado e di abbandono in cui è stato lasciato il Parco negli ultimi anni dalla passata amministrazione. L’impianto di irrigazione, continua l’assessore leccese, non funziona, il verde è solo un ricordo, le strutture presenti si stanno deteriorando. Occorrerà intervenire con decisione per recuperare una situazione molto difficile da gestire e per restituire alla fruizione dei cittadini uno spazio verde e un polmone importante della città. Come riportato dalle stesse immagini, effettivamente del verde rimane solo un lontano ricordo detto però che da oltre due mesi non piove e l’acqua nel Meridione è un problema non da poco. Insomma una situazione che vedrà l’amministrazione leccese impegnata in prima linea, magari sperando nell’aiuto di qualche pioggia ristoratrice.

