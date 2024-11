Ryanair rimborserà oltre 1,5 milioni euro per costi extra di check-in

Ryanair si è impegnata a rimborsare oltre un milione e mezzo di euro ai consumatori che hanno sostenuto costi extra per il check-in online. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria aperta contro la compagnia aerea per possibile pratica commerciale scorretta. Le informazioni fornite da Ryanair sulle condizioni del check-in online risultavano poco chiare e potevano ingannare i consumatori, non informandoli adeguatamente su alcuni aspetti cruciali del servizio.

