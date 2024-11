Italia: 200mila bambini in povertà alimentare, oltre la metà al Sud

In Italia, 200mila bambini tra 0 e 5 anni vivono in condizioni di povertà alimentare, appartenendo a famiglie che non possono garantire loro un pasto proteico almeno ogni due giorni. Si tratta dell’8,5% dei bambini in questa fascia d’età, con oltre la metà di essi concentrata nel Sud e nelle isole, dove la percentuale sale al 12,9%. Inoltre, quasi un bambino su dieci ha conosciuto la povertà energetica, vivendo in case non adeguatamente riscaldate durante l’inverno. Questi dati allarmanti emergono dall’Atlante dell’Infanzia (a rischio) di Save The Children.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author