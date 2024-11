Aggressioni ai sanitari: nuova legge, ora è previsto l’arresto

Approvata una nuova legge per contrastare le aggressioni a medici e infermieri: ora è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e, in alcuni casi, anche in flagranza differita per chi commette lesioni personali ai danni di professionisti sanitari, sociosanitari e loro ausiliari, oltre che per il danneggiamento di Pronto soccorso e ospedali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author