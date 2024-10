Roma: turista inglese 14enne muore dopo aver mangiato un dolce

Tragedia a Roma. Un ragazza di 14 anni, turista inglese in vacanza con la famiglia, è morta per shock anafilattico provocato da un’allergia alle arachidi. Durante il pranzo in un ristorante nel quartiere Gianicolense: la giovane ha consumato un dolce contenente tracce di arachidi, risultate fatali.

Dopo il pasto, la ragazza ha iniziato a sentirsi male, con la situazione che è rapidamente peggiorata una volta tornata in hotel. I genitori, allarmati, hanno chiamato il 118, e la giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, la ragazza è deceduta. La famiglia, sconvolta dal dramma, ha visto anche il padre della giovane essere ricoverato per un malore.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze della tragedia e verificare se l’allergia fosse stata comunicata al personale del ristorante. Intanto, sarà effettuata un’autopsia per approfondire le cause esatte del decesso.

