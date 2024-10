Caldo di fine ottobre come ad agosto per il terzo anno consecutivo

Un ottobre che sembra agosto: per il terzo anno consecutivo, il clima italiano a fine mese sfiora temperature estive, con anomalie che proseguiranno anche a novembre. Queste temperature confermano un evidente segnale dei cambiamenti climatici in atto.

Le previsioni parlano chiaro: nei prossimi giorni, le massime si avvicineranno a quelle di fine agosto o inizio settembre: 28 gradi nel palermitano, 26-27 a Catania e Siracusa, 25 ad Agrigento, Messina e Reggio Calabria, 24 a Bolzano, Napoli e Roma.

E non è un caso isolato: lo scorso anno, il 30 ottobre si sono registrati 32 gradi a Palermo, 30 a Olbia, e 29 ad Alghero e Termoli, con temperature superiori ai 25 gradi anche in diverse città del Centro e Sud Italia. Il trend si era già ripetuto nel 2022, con massime sopra i 26 gradi in varie città del Centro-Nord, come Forlì e Roma.

Ormai, superare i 25 gradi a fine ottobre sembra la normalità, quando la media del periodo dovrebbe aggirarsi intorno ai 17 gradi al Nord, 19 al Centro e 22 al Sud.

La causa di queste temperature eccezionali è un anticiclone subtropicale che rimarrà stazionario sull’Italia per almeno una settimana, portando sole soprattutto nelle regioni montane e del Centro-Sud. In Pianura Padana e nelle vallate interne, invece, si intensificheranno nebbie notturne e inversioni termiche, favorendo un accumulo di smog.

Previsioni per i prossimi giorni

• Mercoledì 30 ottobre: nebbie al Nord in pianura, cielo poco nuvoloso; tempo stabile al Centro e ampio soleggiamento al Sud.

• Giovedì 31 ottobre: situazione invariata, prevalenza di sole in tutto il Paese.

• Venerdì 1 novembre: ancora foschie in pianura al Nord, mentre il Centro e il Sud godranno di cieli sereni.

La tendenza prevede il proseguimento di queste condizioni per diversi giorni, con l’anticiclone nordafricano che manterrà le temperature sopra la media.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author