AV Bari-Napoli, accelerata dei lavori sul lotto Telese-Vitulano

Procedono i lavori per accorciare i tempi di percorrenza sulla tratta Bari-Napoli: lavori in corso sul lotto Telese-Vitulano: oltre 1000 persone a lavoro su un tratto di 19 km ma cruciale per lo snodo ferroviario tra due città chiave del Mezzogiorno. Siamo stati sul posto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author