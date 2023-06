Anthony Taylor, l’arbitro della finale di Europa League tra Siviglia e Roma, vinta dagli spagnoli ai rigori, è stato sonoramente contestato da un centinaio di sostenitori giallorossi mentre era in attesa, con la sua famiglia, all’aeroporto di Budapest, città che ha ospitato la finalissima.

Taylor stava facendo ritorno in Gran Bretagna, ma non appena è stato riconosciuto sono partiti cori, fischi e insulti per alcune scelte arbitrali che hanno fatto imbufalre tanto i tifosi quanto il tecnico della Roma José Mourinho.

Tra i contestatori c’era anche Gianpaolo Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Taranto. Immortalato dalle immagini mentre sbraita all’indirizzo di Taylor, il consigliere ha voluto chiarire che non era sua intenzione aggredire l’arbitro, ma che voleva fargli vedere il fermo immagine di un fallo di mano in area non ravvisato.

🛑 #Taylor assediato dai tifosi all’aeroporto di Budapest.

L’arbitro scortato dalla polizia è stato costretto a entrare in una stanza di servizio. Tutte le immagini ➡️ https://t.co/OtfXfTlYKA pic.twitter.com/82Otf7NJYv — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) June 1, 2023

