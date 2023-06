FOGGIA – Presentare la sfida tra Foggia e Pescara è quasi inutile dato che è una partita che si presenta da sola. Da una parte il team abruzzese guidato da Zdenek Zeman, dall’altra la formazione pugliese che dopo aver eliminato il Crotone si candida per un posto in paradiso. Gara che già entra nella storia perché allo Zaccheria per la prima volta ci sarà il Var.

