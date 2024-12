Roma, Ranieri: “Ho chiesto ai ragazzi di lottare su ogni pallone”

Roma – Torna alla vittoria la sua Roma grazie a una prestazione di spessore: “Io non ricordavo nemmeno delle 100 panchine a Roma ma sicuramente è motivo di orgoglio tagliare questo traguardo perchè vuol dire che la passione non tramonta mai. Oggi sicuramente è stata la miglior partita da quando ci sono io ma mi son piaciute anche tutte le altre. Oggi abbiamo vinto contro un Lecce che è abituato a lottare ed è proprio quello che ho chiesto ai ragazzi, ovvero continuare a lottare su ogni pallone. Questa vittoria serve proprio per riportare autostima nel gruppo e in qualche giocatore che doveva ritrovarla. Questa squadra deve ritrovare l’allegria di giocare. Nel secondo tempo stavamo subendo troppe ripartenze centralmente, per questo ho inserito Pisilli. Ormai il calcio non ha un sistema fisso ma esistono i giocatori. Scelgo davvero la formazione la sera prima della gara rivedendo il film della settimana e scegliendo quelli che mi hanno convinto di più, potendo contare sulle cinque sostituzioni. Hummels è un giocatore di livello assoluto che ancora non è al 100%; lui riesce a sopperire a questa mancanza con esperienza e la sua bravura. Prima che arrivassi io si è sempre allenato al massimo senza lamentarsi mai, questi giocatori fanno la differenza.”.

