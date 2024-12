US Lecce, Giampaolo: “Roma qualitativamente troppo superiore”

Roma – Bruttissimo passo indietro del suo Lecce che ha perso con un pesante 4-1 contro la Roma: “Ma la Roma è stata semplicemente superiore. La qualità tecnica ci ha creato tanti problemi, mentre noi quando noi potevamo ripartire abbiamo sbagliato tantissimo. Portiamo a casa questa sconfitta e ci rifletteremo sopra. I tre cambi sono dovuti da una scelta non dalla prestazione dei tre calciatori che ho sostituito ma un’esigenza tattica per cercare di schermare le trame romaniste. Spesso siamo stati bravi nell’uscita, nelle ripartenze e quindi non siamo stati bravi sfruttare le poche occasioni che abbiamo avuto.”.

“Per quanto concerne il sistema di gioco si può anche cambiare. Oggi mancava un giocatore importante come Gallo, però oggi dovevamo necessariamente cambiare, dovevamo provare a contrapporci in una certa maniera ma ribadisco che la Roma ha qualità. Il problema serio invece è Gaspar, perchè la sconfitta ci può stare ma perdere un giocatore come Gaspar, dopo aver perso Banda e Gallo diventa davvero dura.”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author