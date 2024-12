Roma-Lecce 4-1: prima vittoria della terza gestione Ranieri

La Roma supera il Lecce con un netto 4-1 permettendo a Claudio Ranieri di festeggiare la prima vittoria della sua terza gestione nella notte delle 100 panchine giallorosse. Prestazione convincente dei padroni di casa.

Il match si apre al 13’ con il gol del rientrante Saelemaekers, abile a finalizzare una combinazione con El Shaarawy. Il Lecce, però, non si arrende e trova il pareggio al 40’ con Krstovic su rigore, dopo un fallo in area di Abdulhamid su Coulibaly.

Nel secondo tempo, la Roma prende il controllo della gara. Al 59’, Mancini riporta avanti i capitolini con un colpo di testa su assist di El Shaarawy. Poco dopo, al 66’, Pisilli allunga il vantaggio chiudendo un’azione orchestrata da Keita e Abdulhamid. La squadra di Ranieri cala il poker all’86’ con Kone, che finalizza un contropiede e si prende anche un’ammonizione per aver rimosso la bandierina durante l’esultanza.

Il Lecce, già in difficoltà, resta in dieci negli ultimi minuti per l’infortunio di Gaspar, costretto a lasciare il campo. Nel recupero, Berisha colpisce un palo, ma la partita era ormai saldamente in mano alla Roma.

LA CRONACA

90’+4’ Finisce qui. Vittoria netta della Roma, la prima per Claudio Ranieri nella sua terza gestione. I giallorossi di casa ne rifilano quattro a un Lecce che ci ha provato.

90’+3’ ROMA: Keita vicino alla doppietta, provvidenziale Guilbert sul suo destro.

90’+2’ LECCE: palo pieno di Berisha con una conclusione dalla distanza.

90’ Quattro minuto di recupero.

87’ LECCE: i salentini chiudono in 10: Gaspar, infortunato, ha dovuto lasciare il campo. Sembra piuttosto serio.

86’ GOL DELLA ROMA: ⚽️ KONE! Il numero 17 dei capitolini chiude un contropiede calando il poker. Ammonito 🟨 Kone per aver staccato la bandierina.

81’ SOSTITUZIONE ROMA: Hermoso e Zalewski per Hummels ed El Shaarawy.

78’ LECCE: ammonito 🟨 Oudin per gioco falloso.

72’ LECCE: ammonito 🟨 Kaba per gioco falloso.

69’ LECCE: ammonito 🟨 Krstovic per comportamento non regolamentare.

66’ GOL DELLA ROMA: ⚽️ PISILLI! Dorgu perde palla in mezzo al campo, Keita lancia subito Abdulhamid sulla destra, tocco in area per l’accorrente Pisilli che firma il 3-1.

65’ SOSTITUZIONE LECCE: Pierotti e Berisha per Jean e Coulibaly.

59’ GOL DELLA ROMA: ⚽️ MANCINI! Cross dalla destra di El Shaarawy, preciso per la testa del difensore che batte Falcone. Check in corso, gol valido: il piede sinistro di Guilbert teneva in gioco Mancini.

57’ ROMA: Pisilli subito protagonista con un destro ravvicinato che un super Falcone neutralizza.

56’ SOSTITUZIONE ROMA: esce proprio Saelemaekers dentro Pisilli.

55’ ROMA: Saelemaekers profondo in area per Dybala, conclusione a incrociare dell’argentini che sfiora il palo alla sinistra di Falcone.

50’ ROMA: palla illuminante di Paredes per Saelemaekers, che tutto solo davanti a Falcone si lascia ipnotizzare dal portiere salentino.

46’ SOSTITUZIONE LECCE: tre cambi per Giampaolo, che decide di tornare in campo con Morente, Oudin e Kaba per Rafia, Rebic e Ramadani. Il Lecce si dispone con 451.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+4’ Si chiude qui la prima frazione: al vantaggio della Roma con Saelemaekers (13’j, il Lecce risponde con il rigore di Krstovic (40’).

45’+2’ ROMA: Dybala pesca in mezzo all’area Saelemaekers, ma il destro al volo è murato da Jean.

45’ Sono 3 i minuti di recupero.

40’ GOL DEL LECCE: ⚽️ KRSTOVIC! Dal dischetto, il numero 9 giallorosso spiazza Svilar andando a interrompere un digiuno che durava da 77 giorni. Si torna in parità, 1-1.

38’ CALCIO DI RIGORE PER IL LECCE: Coulibaly, lanciato da Rebic, viene ostacolato fallosamente al centro dell’area da Abdulhamid, per Chiffi è rigore nonostante qualche secondo di esitazione.

36’ ROMA: sull’angolo, Dybala prova a indirizzare di petto un colpo di testa di Ndicka, ma il Lecce si salva.

35’ ROMA: triangolazione Dybala-El Saarawy-Saelemaekers nel cuore dell’area, deviazione provvidenziale in angolo sulla conclusione del belga.

33’ ROMA: Paredes ci prova dalla lunga distanza, non inquadra la porta.

23’ SOSTITUZIONE ROMA: cambio forzato per Claudio Ranieri. Fuori l’infortunato Celik, dentro Abdulhamid.

13’ GOL DELLA ROMA: ⚽️ SAELEMAEKERS! imbucata in area di El Shaarawy per il belga che sblocca il risultato con un tocco smorzato mettendo fuori causa Jean e Falcone.

12’ ROMA: ammonito 🟨 Saelemaekers per gioco falloso.

5’ ROMA: prodezza di Falcone, si oppone al colpo di testa in area di Dybala, imbeccato da Celik.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

ROMA-LECCE 3-1

RETI: 13’ Saelemaekers (R), 40’ rigore Krstovic (L), 59’ Mancini (R), 66’ Pisilli (R).

ROMA (3-4-3): Svilar 6; Mancini 6,5, Hummels 7 (81’ Hermoso sv), N’Dicka 6; Celik 6 (23’ Abdulhamid 6), Konè 7,5, Paredes 6,5, Angelino 6; Saelemaekers 6,5 (56’ Pisilli 7), Dybala 6, El Shaarawy 7 (81’ Zalewski sv). Panchina: Marin, Ryan, Pellegrini, Shomurodov, Soule, Dahl, Le Fée, Baldanzi, Sangare. All. Ranieri 7.

LECCE (4-3-3): Falcone 6,5; Guilbert 5, Gaspar 5,5, Baschirotto 5, Jean 5 (65’ Pierotti 5); Ramadani 5 (46’ Kaba 5), Coulibaly 5,5 (65’ Berisha 6), Rafia 5 (46’ Morente 5); Dorgu 5, Krstovic 6, Rebic 5,5 (46’ Oudin 5,5). Panchina: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Helgason, Burnete, McJannet, Hasa. All. Giampaolo 5.

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova 6. Assistenti: Daniele Bindoni di Venezia e Marco Trinchieri di Milano

IV Ufficiale: Antonio Giua di Olbia. VAR: Davide Ghersini di Genova. AVAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo.

AMMONITI: Saelemaekers, Kone (R); Krstovic, Kaba, Oudin (L).

NOTE: recuperi 3’/4’. Angoli 8-1

