Roberto Taurino riparte dal Monterosi, accordo ad un passo

Roberto Taurino potrebbe essere il prossimo allenatore del Monterosi, club del girone C di Serie C. L’ex allenatore di Virtus Francavilla, Bitonto e Nardó avrebbe chiuso l’accordo col club laziale su base biennale. In caso di firma condurrà già domani il primo allenamento. Taurino negli ultimi giorni è stato corteggiato da diverse squadre della categoria.

