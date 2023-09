FOGGIA – Il Foggia si riscopre big dopo 5 giornate di campionato. Dopo un avvio di stagione non proprio esaltante i rossoneri vincono su uno dei terreni più difficili del girone C: quello del Massimino e così i satanelli diventano leader tra le squadre pugliesi. Merito anche di Tonin, attaccante che lo scorso anno ha avuto poco spazio e che invece in questo primo stralcio della stagione sta diventando sempre più protagonista e il gol del 2-0 di Catania è solo la ciliegina sulla torta. Dopo il giorno di riposo concesso da Cudini la squadra è tornata ad allenarsi. Nel mirino c’è la Turris, squadra che alla vigilia della scorsa giornata era la prima della classe. Dunque una sfida di cartello attende i rossoneri impazienti di poter riabbracciare il pubblico dello Zaccheria. Saranno da valutare le condizioni di Marzupio e Garattoni, usciti anzitempo e Rizzo fermatosi durante il riscaldamento. Potrebbe avere ancora qualche problema fisico Giacomo Beretta, che si è sottoposto a esami strumentali. Cudini però sembra sereno nonostante le assenze, anche perché la squadra lo sta convincendo soprattutto sul piano caratteriale. Buono l’approccio alla gara, ottima la gestione delle energie, cattiveria nella fase finale del match, quando magari qualcuno potrebbe accontentarsi anche di un pareggio. Insomma, il Foggia lancia buoni segnali e la piazza comincia a coglierli.

