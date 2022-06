È stata ritrovata a Triggiano, nel barese, la donna scomparsa da Gallipoli ieri mattina. Era all’interno della sua Peugeot 207 parcheggiata nei pressi della strada provinciale 60. In un biglietto aveva espresso le sue intenzioni e la volontà di non essere cercata. La donna si è tolta tragicamente la vita. Era da poco uscita dall’ospedale di Gallipoli dove era stata in cura per problemi psichici.

Lieto fine per la 17enne di Maglie allontanatasi da casa lunedì sera. Ha chiamato la madre per dirle di raggiungerla e riportarla a casa: era a Trani.