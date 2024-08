‘Ritratti Incompiuti’: nuova mostra di Vito Marzo a Martina Franca

Giovedì 5 settembre, alle 18:00, le sale D’Avalos di Palazzo Ducale a Martina Franca (TA) ospiteranno l’inaugurazione della mostra “Ritratti Incompiuti” di Vito Marzo. L’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico fino al 20 settembre con ingresso libero, è patrocinata dal Comune di Martina Franca, Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo.

La mostra presenta una serie di dipinti dedicati alla figura femminile, realizzati su carta da imballaggio e animati da colori ad acquerello che esprimono una forza comunicativa straordinaria. Gli sguardi enigmatici e sfuggenti delle donne ritratte incarnano il tentativo dell’artista di catturare l’impermanenza dell’espressione umana.

Vito Marzo, filosofo e pittore, nato nel 1957 e con numerose esposizioni personali e collettive all’attivo, esplora attraverso la sua arte il tema dell’identità nel tempo, interpretando la figura femminile come simbolo di un continuo divenire. Come sottolinea l’autore, «un ritratto non è mai davvero compiuto, poiché non si può fissare l’evoluzione delle espressioni nel tempo. Piuttosto, è un tentativo di sospendere questo tempo, cercando l’essenza dietro i tratti raffigurati».

La mostra offre un’occasione unica per riflettere sull’identità e sulla transitorietà, temi centrali nella ricerca artistica di Marzo, che vive e lavora a Martina Franca.

