Ritardo volo Zante-Bari: Volotea condannata a risarcire passeggero potentino

Un ritardo di oltre quattro ore ha stravolto i piani dei passeggeri del volo Volotea Zante-Bari del 17 luglio 2023. Previsto per atterrare a Bari alle 10:20, l’aereo è arrivato invece all’aeroporto di Brindisi solo alle 14:31, causando non pochi disagi: un cittadino di Potenza ha deciso di far valere i propri diritti.

Il caso è approdato al Giudice di Pace di Bari, che pochi giorni fa ha stabilito un risarcimento di 250 euro da parte della compagnia aerea nei confronti del passeggero. Secondo ItaliaRimborso, che ha fornito supporto legale, la decisione si basa sul Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i viaggiatori in caso di ritardi superiori alle tre ore.

«Non vi erano circostanze straordinarie come scioperi o condizioni meteorologiche avverse e per questo il diritto alla compensazione pecuniaria è stato pienamente riconosciuto», hanno dichiarato i rappresentanti di ItaliaRimborso.

L’associazione, che si batte per i diritti dei passeggeri, sottolinea che la sentenza conferma il successo del 97,8% dei casi seguiti. Chiunque voglia attivare l’assistenza può farlo facilmente compilando il modulo online sul sito italiarimborso.it.

