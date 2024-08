Réunion Oasis, corsa al biglietto: “Occhio al prezzo dei ticket!”

LONDRA – “Prendete nota, i biglietti dell’Oasis Live 25 possono essere rivenduti solo a valore nominale tramite TichetmsterUk e Twickets!. I biglietti che compaiono su altri siti secondari di biglietteria sono contraffatti e saranno annullati dai promotori”. La corsa al biglietto per il tour degli Oasis, in programma la prossima estate tra Inghilterra e Regno Unito, si tinge di una nota distorta e polemica. Come da tradizione dei fratelli Gallagher, per altro. Sulla pagina ufficiale della band su X, Noel e Liam tranquillizzano i fan dopo il caos e l’intasamento che si è creato subito dopo l’apertura della vendita dei biglietti, questa mattina, sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster. Mentre nella corsa ad accaparrarsi i biglietti sui siti ufficiali si allungavano le code virtuali e montava la rabbia dei fan e non solo, sui siti di re-sell hanno cominciato ad apparire ticket rivenduti a prezzi super maggiorati, in alcuni casi anche di 40 volte superiori.

D’altro canto, la voglia di rivedere e ascoltare dal vivo la band, scioltasi tra chitarre sfasciate e insulti nel 2009, è davvero tanta. Come i fan ricorderanno, Liam “Our Kid” Gallagher cantò anche in Puglia, estate 2019, al Medimex di Taranto. Nel video in calce, vi proponiamo la sua versione dell’iconica “Wonderwall”, eseguita dalla rotonda del lungomare e ripresa dal fan Federico Paolo.

https://www.youtube.com/watch?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&" class="__youtube_prefs__ no-lazyload" title="YouTube player" allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll="">

