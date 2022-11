Condividi su...

Bari – Regione, martedì si torna in Aula. L’ex assessore al Personale, Gianni Stea, presenta il ricorso per sospendere la decadenza da consigliere, dopo il provvedimento del Tribunale di Bari. Amati in pressing sull’ex dg Arpa, Massimo Cassano: “Decadenza automatica”.