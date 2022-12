Regione Puglia: Due consiglieri Pd verso Azione di Calenda

Condividi su...

Il Consiglio regionale pugliese potrebbe cambiare “volto”: alcuni consiglieri del Pd starebbero per passare in Azione dell’ex ministro Carlo Calenda. A quanto apprende l’ANSA sarebbero vicini a cambiare partito Ruggiero Mennea e il presidente della Commissione Bilancio, Fabiano Amati, che potrebbe anche rivestire il ruolo di coordinatore regionale. Ci sono ancora dialoghi in corso e tutto dovrebbe essere definito nel giro di poche ore. L’annuncio potrebbe arrivare nella giornata di mercoledì 7 dicembre durante una conferenza stampa con Carlo Calenda, in programma a Bari. Nei giorni scorsi l’ex capogruppo dei Popolari, Massimiliano Stellato, è passato con Italia Viva di Renzi. Oltre ad Amati e Mennea altri consiglieri starebbero facendo delle riflessioni.