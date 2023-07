Regione, l’ultima mediazione: ipotesi rinvio per il Tfm

Bari – È vigilia per la prova d’aula dell’assegno di fine mandato per i consiglieri regionali: l’ultima mediazione è il rinvio della discussione a settembre ma un pezzo di dem e civici vorrebbe tirare dritto. Intanto, si va verso la mobilitazione all’esterno del palazzo di via Gentile.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp