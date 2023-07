Polignano, turista 17enne si tuffa da abitazione privata

POLIGNANO – Diciassettenne e ucraino. È questo il profilo del turista che nel pomeriggio di sabato scorso si è tuffato dal punto più alto del terrazzo di un’abitazione della città vecchia di Polignano a mare, nel sud barese. Il giovane, rompendo i lucchetti e scavalcando cancelli, sarebbe arrivato in postazione per emulare i campioni che si succedono durante il Red Bull Cliff Diving, manifestazione internazionale che ogni anno si tiene nella città di Domenico Modugno. Ma i tuffatori esperti si allenano ogni giorno e la manifestazione si tiene in tutta sicurezza con personale sanitario e sommozzatori pronti a intervenire. Invece, quello di sabato scorso, è stato Un episodio che si sarebbe potuto trasformare in tragedia visto il volo di 33 metri (5 metri più su del trampolino Red Bull) e la disomogeneità del fondale della lama simbolo della cittadina.

