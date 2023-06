Regata Brindisi- Corfù, per il Marina di Brindisi duplice vittoria

“Anywawe Safilens” vince la 37esima edizione della regata velica Brindisi- Corfù e il Marina di Brindisi festeggia due volte: intanto perché l’imbarcazione è frequentemente ospite della struttura e poi perché l’AD del Marina, Dario Montanaro, è membro dell’equipaggio che è salito sul gradino più alto del podio, sia in tempo reale che in tempo compensato. L’imbarcazione dello skipper Alberto Leghissa, che in passato ha vinto anche altre importanti regate, come la Giraglia, è un 63 piedi costruita interamente in fibra, progettata dall’architetto argentino German Frers, ed ha tagliato il traguardo in meno di nove ore di navigazione. Soddisfatto dell’esperienza e della vittoria l’Amministratore Delegato del Marina di Brindisi, Dario Montanaro, che ha dichiarato:“E’ stata una competizione impegnativa, molto fisica ma al contempo entusiasmante, non capita tutti i giorni di far parte di un equipaggio di una barca così importante come non capita tutti i giorni di vincere una regata ormai storica come la Brindisi- Corfù. Il fatto che Anywawe Safilens sia da tempo ospite del Marina di Brindisi ci rende, ovviamente, doppiamente orgogliosi del podio conquistato”.

