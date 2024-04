Reati di mafia: Foggia prima in Puglia, poi Bari. La classifica

La provincia di Foggia è al 12esimo posto in Italia per i reati di mafia (omicidio di stampo mafioso, reati di associazione di tipo mafioso, Comuni sciolti per mafia e imprese confiscate alle mafie), quella di Bari è al 14esimo posto. Il dato è emerso nel corso dell’incontro ‘Potere mafioso e distorsioni del mercato’, organizzato oggi dal dipartimento di Economia e finanza dell’università Aldo Moro di Bari.

Quanto ai reati spia del controllo del territorio (omicidi volontari, danneggiamenti a seguito di incendi, attentati, estorsioni), la provincia di Foggia è al primo posto, quella di Barletta-Andria-Trani al quinto, la provincia di Bari è al 15esimo, la provincia di Brindisi al 16esimo e quella di Taranto al 21esimo posto.

Quanto ai reati spia delle attività illecite (sfruttamento della prostituzione, produzione e traffico di stupefacenti, contrabbando e riciclaggio), Foggia e provincia registrano il 21esimo posto in Italia, seguite dalla provincia di Brindisi (31esimo posto) e da quella di Bari (35esimo posto).

Passando agli indicatori soggettivi, che si riferiscono alla presenza mafiosa così come sperimentata e percepita dagli operatori economici, Foggia e la sua provincia sono al terzo posto in Italia mentre Bari e provincia si attestano in 12esima posizione.

Durante l’incontro è emerso inoltre che l’insediamento di organizzazioni mafiose in Puglia e Basilicata nei primi anni Settanta avrebbe generato nelle due regioni, nell’arco di un trentennio, una perdita di pil pro capite del 16%.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author