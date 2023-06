Rally Lanterna: Casarano Team al traguardo con Lanza e Micalizzi

E’ andato tutto bene! Questo, in sintesi, il bilancio per Gabriele Lanza e Roberto Micalizzi alla 39a edizione del Rally della Lanterna, gara valida per la Coppa Italia Rally di 2^ Zona.

Per il pilota genovese, coadiuvato alle note dal livornese Micalizzi, si è trattato della 14^ partecipazione del Rally di casa, in questa occasione, al volante della scattante Citroen DS3 di Gruppo RC5N di classe R1, una vettura sicuramente non fra le più potenti al via. ma che si è fatta apprezzare per la relativa facilità di adattamento che ha permesso all’equipaggio di giungere al traguardo senza alcun problema.

“Non avendo pressioni di classifica – ha dichiarato Lanza – ci siamo concessi una gara di assoluto divertimento, cercando di spiccare dei buoni tempi. Siamo contenti di come è andata, soprattutto perché nonostante la nostra macchina fosse fra le meno potenti in gara siamo stati in alcuni parziali davanti a molti equipaggi e questa è una bella soddisfazione. D’altra parte il Lanterna è la mia gara di casa e vi partecipo sempre con grande passione e determinazione”.

