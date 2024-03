Raffaele Casarano e Dhafer Youssef in concerto a Bari

Interpretare, improvvisare, regalare emozioni a suon di note e amicizia sul palco del Teatro Forma di Bari.

È quello che si apprestano a fare Raffaele Casarano e Dhafer Youssef protagonisti di ANI’ Live, concerto dall’anima multipla in cui si intrecceranno jazz, rock, elettronica e sonorità arabe sottolineate dall’acustica profonda e a tratti ipnotica dell’oud.

Sul palco, insieme a loro, artisti di spessore come Mirko Signorile (pianoforte); Gianluca Aceto (basso); Marco D’Orlando (batteria); Alessandro Monteduro (percussioni),

Sabato 23 marzo, alle 20.45, si alzerà il sipario su uno degli spettacoli più attesi della primavera pugliese. L’appuntamento rientra nella rassegna promossa dall’associazione “Nel gioco del Jazz”.

Un matrimonio artistico e cosmopolita, quello tra Salento e Africa, ovvero tra Raffaele Casarano, sassofonista e compositore originario di Sogliano Cavour e il tunisino Dhafer Youssef, già sperimentato con successo in altre occasioni, come il Locomotive Jazz Festival 2023, evento che cancella confini e generi per parlare il linguaggio universale della musica.

Lo stesso idioma che scalderà il cuore del pubblico che a Bari, sabato 23 marzo, parteciperà al concerto. “La musica non ha colore, non ha un’identità unica. La musica è un bene prezioso per tutti, per chi la vive da protagonista e per chi fruisce di ogni sua sfumatura. Con questo progetto – spiega Raffaele Casarano – speriamo di avvicinare il pubblico all’idea della bellezza e, allo stesso tempo, ci impegniamo a creare un momento di riflessione e condivisione su temi tutt’altro che banali come la pace, le reciproche connessioni e l’idea di planare sulle vite degli altri senza essere invadenti, ma con quel tocco di grazia che solo le sette note ci permettono di esprimere. Se mi chiedessero cosa rappresenta per me il Mediterrano, userei proprio questa immagine: musica, fusione, vocalità, ricerca e dimensione umana prima che artistica”.

