Quattro giovani talenti tarantini ai Mondiali di SUP in Florida

Quattro promettenti atleti tarantini sono stati scelti dalla Federazione Italiana Canoa Kayak per rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali di SUP (Stand Up Paddling) che si terranno a Sarasota, in Florida, dal 19 al 24 novembre.

Un grande orgoglio per la comunità tarantina, che ha celebrato questo importante traguardo: lunedì scorso, il team azzurro, accompagnato da Mario Tagarelli, presidente e allenatore del Club, è stato accolto a Palazzo di Città.

Alla cerimonia erano presenti Gianni Azzaro, vicesindaco e assessore allo sport, Valerio Papa, consigliere comunale, e Giampiero Mancarelli, presidente di Kyma Ambiente, che hanno augurato ai giovani campioni un sentito “in bocca al lupo” e consegnato medaglie ricordo, anche alla più giovane componente del Club, Mariarita Sibilla, di soli 10 anni.

Il team è composto da Sveva Sabato (15 anni), Matteo Pernisco (15 anni), Claudia Postiglione (16 anni), già campionessa mondiale junior con due ori ai mondiali di Pattaya, e Riccardo Postiglione (18 anni), tutti affiliati al rinomato Club SUP Academy Taranto ASD, nella baia di Lido Gandoli.

I giovani atleti hanno superato le qualificazioni del campionato SUP Federcanoa 2024 e hanno partecipato agli Europei di Szeged, Ungheria, lo scorso giugno.

La competizione mondiale vedrà la partecipazione di oltre 500 atleti da 52 paesi, che si affronteranno nelle prove di sprint (100 metri), technical race (850 metri) e long distance (10 chilometri).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author