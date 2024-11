Vela: CV Bari conquista il titolo di campione della Serie A

Il Circolo della Vela Bari si aggiudica il IX Campionato Italiano per Club – Super Final 2024 – Special Edition, il titolo massimo per club offerto dalla Lega Italiana Vela. Le regate, organizzate dallo Yacht Club Italiano a Genova, hanno visto il team barese, composto da Valerio Galati, Leonardo Dinelli e Michele Lecce e capitanato dal pluricampione Simone Ferrarese, distinguersi nelle 13 prove (12 di qualifica più la finale), battendo avversari di spicco come il Circolo Canottieri Aniene 1892 e lo Yacht Club Italiano, rispettivamente al secondo e terzo posto.

“La formula veloce e dinamica delle regate LIV richiede concentrazione e affiatamento, qualità che la squadra del CV Bari ha dimostrato di possedere con brillantezza. La gioia di riportare a casa lo scudetto della vela, già nostro nel 2018 e 2021, è immensa. Questo risultato dimostra che siamo ancora sulla cresta dell’onda, in grado di motivare i nostri atleti a impegnarsi e a crescere. La nostra scuola vela, il fiore all’occhiello del CV Bari, rimane centrale nelle nostre attività”, commentano dal Circolo della Vela Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author