Futsal A2/M Elite, New Taranto a Roma per blindare il secondo posto

La New Taranto è pronta a chiudere la stagione regolare del campionato di Serie A2 Élite, girone B, con l’ultima sfida in programma alle 15.00 di sabato 10 maggio al PalaTorrino di Roma. Avversaria di giornata la Lazio già salva, ma determinata a chiudere con una prova convincente davanti al proprio pubblico.

Per i rossoblù guidati da Tomassini, l’obiettivo è chiaro: conquistare i tre punti e blindare il secondo posto in classifica, posizione che garantirebbe il vantaggio del campo nella fase playoff. Una vittoria a Roma significherebbe anche chiudere al meglio una stagione regolare già ricca di soddisfazioni, con la qualificazione alla post-season già in tasca.

Il tecnico tarantino dovrà però fare a meno di Grandinetti, fermato per un turno dal Giudice Sportivo a causa della recidività in ammonizione. Nonostante l’assenza, la squadra ionica si presenterà in campo con il consueto spirito competitivo, decisa a imporre il proprio gioco anche lontano da casa.

Sull’altro fronte, la formazione biancoceleste guidata da Mister Grassi — certa della permanenza in categoria anche per la prossima stagione — vuole riscattare il ko subito lo scorso turno contro l’Academy Pescara e salutare i tifosi con una buona prestazione. Anche in presenza di alcune defezioni, la Lazio non intende regalare nulla.

La direzione del match sarà affidata ai signori Bartolomeo Santarpia e Liberato Schettino di Castellammare di Stabia, mentre al cronometro ci sarà Alessandro Naspini della sezione Roma 2. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15, con diretta streaming disponibile sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

