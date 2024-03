Provincia di Lecce e US Lecce insieme per “Game Open Salento”

Lecce – Via a “Game Open Salento”, una lunga serie di attività dedicate ai giovani, dai 14 ai 35 anni, con un focus sugli studenti delle scuole superiori, per mantenersi in forma e socializzare. Si tratta del progetto che vede in campo la Provincia di Lecce (capofila) e l’Unione Sportiva Lecce, insieme ad altri partner pubblici e privati, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosso e valutato dall’Unione Province d’Italia. La Provincia di Lecce è risultata nella rosa delle 20 Province selezionate ed ammesse al finanziamento del Programma “Game Upi” (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment), iniziativa dell’Unione delle Province d’Italia, finanziata con un totale di 2 milioni di euro dal Fondo Politiche Giovanili del Dipartimento delle Politiche Giovanili – Presidenza del Consiglio dei Ministri, per favorire il sodalizio educativo tra comunità sociale, sistema sportivo e rete delle Province.

Tantissime le iniziative in programma: una “cabina dei giovani” creata appositamente, nella quale sarà presente un “portavoce” provinciale chiamato a rappresentare le istanze dei giovani del territorio; laboratori sull’educazione agli stili di vita sani e alla corretta alimentazione e sull’alimentazione sportiva; contest game con preparazione di menu specifici, tipologie di diete e degustazione piatti. Ed ancora, “Festival dello sport per tutt* 2024”, attività informative con esperti e atleti, iniziative sportive accessibili e inclusive per normodotati e diversamente abili, giochi interprovinciali, animazione territoriale con associazioni e volontari a scuola, la Giornata della crescita sana negli istituti partner, attività di sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità e parità di genere. Di rilievo e di grande attrazione per i ragazzi e le ragazze sarà il coinvolgimento di atleti a cura dell’Us Lecce, che faranno da testimonial per diverse attività.

