Promozione, vittoria e terzo posto per la Soccer Trani

Dopo 21 giorni di digiuno, la Soccer Trani ritrova il successo battendo il Cosmano Sport per 2-1. A firmare la vittoria per i tranesi ci hanno pensato Beroshvili e Amoruso, entrambi decisivi sugli sviluppi di calci piazzati. Un risultato che riporta entusiasmo alla squadra, capace di ribaltare la partita dopo il momentaneo svantaggio, nato da un’autorete sfortunata di Elia. Un successo tutt’altro che scontato, considerata la solidità della formazione avversaria, che ha chiuso bene gli spazi e concesso pochissimo.

La vittoria permette alla Soccer Trani di risalire al terzo posto in classifica con 17 punti, a pari merito con il Lucera, distanziati di 5 lunghezze dal Virtus Mola secondo e con un punto di vantaggio su Virtus Palese e San Marco, che occupano la quarta posizione.

LA TATTICA – La formazione tranese ha optato per un 3-4-2-1 con Pinnelli tra i pali; la difesa a tre composta da Riondino, Amoruso ed Elia; Dragonetti e Forgione sugli esterni; Prudente e Beroshvili al centro del campo; Dell’Oglio (poi sostituito da Piombarolo) e Jeladze (sostituito da Grillo) sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Terrone.

LA CRONACA

Primo tempo – Partenza vivace dei dragoni che al 4’ sfiorano il gol con Beroshvili, fermato dal portiere Stango. All’8’, Dragonetti serve Terrone, ma l’attaccante non riesce a deviare in rete. Jeladze si rende pericoloso al 18’, ma la difesa avversaria si oppone. Gli ospiti si fanno vedere al 21’ con un calcio di punizione di Vallario, ma Pinnelli si supera. Nel finale del primo tempo, Terrone tenta un pallonetto da lontano, ma la palla sorvola la traversa. Al 48’, il Cosmano Sport passa in vantaggio con una sfortunata deviazione di testa di Elia che batte Pinnelli, chiudendo il primo tempo sullo 0-1.

Secondo tempo – Gli ospiti partono forte e al 51’ sfiorano il raddoppio, ma Riondino salva sulla linea. Il pareggio della Trani arriva al 58’ con Beroshvili che svetta di testa su una punizione di Jeladze. Al 71’, Pinnelli osserva un tiro di Narciso finire fuori. All’81’, Amoruso segna il gol della vittoria, sfruttando una ribattuta di Stango su un tiro di Prudente. Nel finale, Pinnelli blocca un colpo di testa di Caggianelli, e al 91’ il Cosmano va vicino al pari con Simone, ma la palla termina alta. La partita si chiude con il 2-1 per la Trani.

