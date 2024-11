Promozione, Virtus Bisceglie: missione complicata in casa della capolista

Sarà un banco di prova complicatissimo per la Virtus Bisceglie di mister Paolo De Francesco, che domenica 24 novembre affronterà l’Audace Barletta, capolista del girone A di Promozione. Il match, in programma alle 14:30 sul terreno dello stadio “Cosimo Puttilli”, rappresenta uno scontro di vertice che promette spettacolo.

I biancazzurri arrivano a questa sfida con il morale alto dopo la vittoria per 3-1 sul Bitritto Norba, ma dovranno misurarsi con una formazione costruita per il salto in Eccellenza. A rinforzare la squadra tornano a disposizione Foday Trawaly, Luca De Marco e il fantasista Alessandro Bovio, rientrato dalla squalifica.

L’Audace Barletta, guidata da Roberto Maffucci, tecnico che lo scorso anno portò proprio la Virtus Bisceglie ai playoff di Prima Categoria, vanta numeri impressionanti: 10 vittorie su 11 gare, 41 gol segnati e solo 9 subiti. I barlettani dominano la classifica con 5 punti di vantaggio sulla Virtus Mola, dimostrando di essere la squadra da battere.

Per la Virtus, sfatato il tabù casalingo con il successo interno contro il Bitritto Norba, servirà una prestazione impeccabile per strappare punti sul campo della corazzata barlettana.

La direzione di gara sarà affidata all’arbitro Samuele Giovanni Fiorino della sezione AIA di Foggia, coadiuvato dagli assistenti Martina Carafa e Cosimo Antonio Corvino di Lecce.

