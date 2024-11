Eccellenza, Bisceglie a caccia del primo colpaccio in trasferta

Il Bisceglie punta alla prima vittoria stagionale fuori casa e alla seconda consecutiva, un obiettivo fondamentale per consolidare il percorso di crescita della squadra guidata da Valeriano Loseto. Domenica 24 novembre, con fischio d’inizio alle 16, i nerazzurri sfideranno il Bitonto al Campo Sportivo Comunale “Sigismondo Palmiotta” di Modugno, nella sedicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese.

La formazione neroverde, retrocessa dalla Serie D, ha vissuto finora un’annata difficile: quartultima con 14 punti in classifica, frutto di quattro vittorie, due pareggi e nove sconfitte. A causa di un rendimento deludente, il Bitonto ha già cambiato tre allenatori. L’ultimo avvicendamento è avvenuto pochi giorni fa, con l’esonero di Francesco Bitetto e l’arrivo in panchina di Francesco Modesto, già vice e tecnico ad interim nella scorsa stagione. I neroverdi non vincono dal 27 ottobre e sono reduci da tre sconfitte consecutive.

Il Bisceglie, invece, occupa la quindicesima posizione con 18 punti, maturati grazie a cinque vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Dopo il successo di misura contro l’Atletico Acquaviva (1-0) sul campo “Gaetano Scirea” di Bitritto, la squadra è determinata a dare continuità ai risultati.

Gli uomini di Loseto cercheranno di approfittare delle difficoltà degli avversari, ma il Bitonto, a caccia di un rilancio, si batterà con grinta per conquistare i tre punti. Tra i protagonisti della sfida spiccano diversi ex: Mister Loseto nei ranghi nerazzurri, mentre tra i neroverdi figurano Paolo Vicino, Michele Aprile, Carlo Sisto e Antonio Petitti.

La direzione di gara è affidata all’arbitro Giammarco Maestoso della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Filippo Alfieri, anch’egli di Lecce, e Michele Bonavita di Foggia.

Un match da non perdere per due squadre che hanno urgente bisogno di punti.

