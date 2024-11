Eccellenza, UC Bisceglie vuol tornare a vincere in casa

L’Unione Calcio sta vivendo un momento positivo, con un brillante quarto posto in classifica condiviso con il Gallipoli e una media di due punti a partita nelle ultime quattro gare di campionato. A impreziosire il cammino recente degli azzurri sono state le due vittorie consecutive in trasferta contro Corato e Arboris Belli.

Tuttavia, c’è una statistica che la squadra di mister Monopoli dovrà invertire per continuare la scalata: l’assenza di successi casalinghi dal 6 ottobre scorso, giorno dell’ultimo trionfo interno proprio contro il Gallipoli, sconfitto 3-2. L’occasione per riscattarsi arriverà domani alle 14:30 al “Di Liddo”, dove gli azzurri ospiteranno il Massafra.

Gli ospiti arrivano a Bisceglie in condizioni non ottimali, con una sola vittoria nelle ultime quattro gare, un 3-0 interno contro il Molfetta. Inoltre, i giallorossi non vincono in trasferta dal 29 settembre scorso, quando superarono il Foggia Incedit per 1-2. Nonostante ciò, il Massafra resta un avversario pericoloso, che pur trovandosi in zona play-out dista solo quattro punti dall’Unione Calcio.

Per conquistare i tre punti, i padroni di casa dovranno dunque evitare cali di concentrazione. A dirigere l’incontro sarà il sig. Giulio Quarta della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Luca De Simone (Casarano) e Matteo Marcello Minerba (Lecce).

La sfida al “Di Liddo” si preannuncia decisiva per consolidare il momento positivo e rilanciare le ambizioni degli azzurri.

