Promozione, Virtus Bisceglie incassa la settima sconfitta stagionale

La Virtus Bisceglie incassa la settima sconfitta stagionale nel campionato di Promozione, cedendo per 3-0 sul difficile campo dell’Audace Barletta, leader indiscussa del girone A. Una partita in cui i ragazzi di Paolo De Francesco, pur offrendo una prestazione dignitosa, sono stati puniti dal cinismo e dalla qualità della formazione guidata dall’ex Roberto Maffucci.

La cronaca del match

Primo tempo equilibrato, con poche occasioni degne di nota. L’unico sussulto per l’Audace è arrivato al 18’, quando Sfrecola ha colpito la traversa. Il vantaggio per i padroni di casa è maturato al 37’, con un tap-in di testa di Martinez sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Nella ripresa la Virtus ha dimostrato carattere, sfiorando il pareggio in due occasioni: prima con una splendida punizione di Bovio, deviata in angolo da un prodigioso intervento di Loiodice, e poi con un’azione pericolosa di Quacquarelli, il cui traversone è stato solo sfiorato da Bovio davanti alla porta. Gli sforzi degli ospiti non hanno trovato concretezza, e l’Audace ne ha approfittato, siglando il raddoppio in contropiede ancora con Martinez all’80’. Il tris definitivo è arrivato all’89’ grazie a Lorusso, bravo a indirizzare il pallone verso il primo palo su un cross da palla inattiva.

Le prospettive

Nonostante il risultato pesante, la Virtus può ripartire dalla buona prestazione messa in campo contro un’avversaria di livello nettamente superiore. Il mese di dicembre sarà decisivo, con la sfida cittadina contro il Don Uva già alle porte.

Audace Barletta-Virtus Bisceglie 3-0

Reti: 37’ Martinez, 80’ Martinez, 89’ Lorusso.

Audace Barletta: Loiodice, Nacci, Telera, Zingrillo, Milella, Vicedomini, Sfrecola, Scardigno, Martinez, Lorusso, Dibari. Panchina: Spera, Daleno, Cormio, Fanelli, Jarju, Nanulla, Morella, Fiorella, Peres. All.: Maffucci.

Virtus Bisceglie: Sibio, Di Franco, Quacquarelli, Losapio, Cavorsi, Sgarra, Dascoli, Porcelli, Caputo, Bovio, Orciuolo. Panchina: Quagliarella, Preziosa, Vecchio, Monopoli, Sibillano, Trawaly, Amorese, Napoletano, De Marco. All.: De Francesco.

Arbitro: Fiorino (Foggia). Assistenti: Carafa, Corvino (Lecce).

