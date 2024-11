Promozione, Otranto travolgente: 4-0 all’Atletico Tricase, vetta vicina

L’Otranto continua a volare alto in classifica grazie a una netta vittoria contro l’Atletico Tricase nella dodicesima giornata del campionato di Promozione Puglia 2024/2025.

Privo di alcune pedine fondamentali come Tourè, Beron e Caroppo, mister Vincenzo Mazzeo ha affidato le chiavi della difesa al giovane portiere classe 2005 Francesco Melito e lanciato Togora dal primo minuto. La partita si è sbloccata al 13’, grazie a un’azione corale sulla sinistra orchestrata da Pietrangelo, Piccinno e Vigliotti, conclusa magistralmente da Marzo con un destro in diagonale imprendibile per Recchia.

Nonostante una reazione del Tricase, con Melito protagonista su due tentativi dalla distanza, l’Otranto ha preso il controllo totale del match poco prima dell’intervallo. Tra il 38’ e il 43’, Dante Mossolini ha siglato una doppietta da attaccante puro: prima con un colpo di testa su calcio d’angolo e poi con un’incornata in tuffo su assist di Vigliotti, dimostrando ancora una volta di essere un bomber di razza.

In apertura di ripresa, Marzo ha messo il sigillo definitivo sulla gara con la sua seconda rete personale, sfruttando al meglio un pallone lasciato scorrere da Mossolini. Il resto del match ha visto l’Otranto gestire il risultato e dare spazio ai cambi, consolidando così la sua quarta vittoria consecutiva e portandosi a quota 26 punti in classifica.

Prossimo impegno, domenica 1 dicembre in trasferta contro il Copertino.

OTRANTO-ATLETICO TRICASE 4-0

RETI: 13’ Marzo, 38’ Mossolini, 43’ Mossolini, 48’ Marzo.

Otranto: Melito, Togora (49’ Angelini), Vigliotti, Negro, Liquori, Conte, Marzo (80’ Giannuzzi), Valentini M. (70’ Dollorenzo), Mossolini (70’ Lautaro M.), Pietrangelo (84’ Valentini M.), Piccinno. All. Mazzeo.

Atletico Tricase: Recchia, De Francesco (46’ Insausti), Antonaci (62’ Puzzovio, 80’ Maglie), Crisafulli, Zanazzi, Zocco (46’ Ponzetta), Turco, Aniello, Cortese, Vatavu (68’ Nicolardi), Buttera. All. Cazzato.

Arbitro: Daniel Pociecha di Molfetta. Assistenti: Riccardo Spedicato di Lecce e Vincenzo Gramegna di Molfetta.

Ammoniti: Pietrangelo e Dollorenzo (O); Zocco, Turco e Aniello (T).

Note: angoli 5-6; recuperi 1’/3’.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author