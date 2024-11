Calcio, violenza sugli spalti in un match di Prima Categoria

Bagnolo del Salento (LE) – Nuovo episodio di violenza legato, purtroppo, al mondo del calcio. A Bagnolo del Salento, infatti, durante la partita di calcio valevole per il campionato di Prima Categoria girone C tra la Polis Bagnolo e il Ruffano Calcio, l’accesa rivalità tra le due tifoserie, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, è sfociata in violenza, con quasi una ventina di tifosi di entrambe le squadre che sono venuti alle mani. I facinorosi sono ora in fase di identificazione da parte dei carabinieri: per tutti loro potrebbero ora scattare denuncia e Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

