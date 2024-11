Eccellenza, l’UC Bisceglie non sfata il tabù Di Liddo

L’Unione Calcio Bisceglie evita la sconfitta allo scadere grazie a un guizzo di Sory Dembelé, che firma l’1-1 finale contro il Soccer Massafra. Nonostante il punto strappato in extremis, gli azzurri continuano a inseguire una vittoria casalinga che manca ormai dal 6 ottobre, quando superarono il Gallipoli per 3-2. Anche stavolta, il tabù dello stadio “Di Liddo” non è stato sfatato, complice qualche decisione arbitrale discutibile che ha penalizzato i padroni di casa.

Il primo tempo si gioca a ritmi blandi, con poche emozioni. La prima vera occasione arriva al 30’, quando Pelosi mette un cross per Suriano, il cui tiro svirgolato favorisce Amoroso, ma il numero nove spedisce fuori da buona posizione. Gli ospiti rispondono al 35’ con un colpo di testa di Serafino e al 38’ con una conclusione di Quazzico, entrambi di poco alti sulla traversa. Sul finire della prima frazione, Pelosi spreca l’ultima chance per i biscegliesi.

Nella ripresa, il Massafra passa in vantaggio al 56’: Quazzico sfrutta un varco nella difesa azzurra e insacca con un sinistro preciso. Gli ospiti sfiorano il raddoppio al 61’, ma l’Unione reagisce aumentando la pressione. Al 70’ Miano segna sugli sviluppi di un corner, ma il gol viene annullato per un dubbio fallo in attacco. Nel finale, la formazione di Monopoli reclama un rigore per un contatto su Amoroso all’89’, ma l’arbitro lascia correre. Quando tutto sembra perso, al 94’ Dembelé firma il pareggio con una splendida azione personale, chiusa con un tiro preciso su assist di Ngom.

La giornata al “Di Liddo” è stata impreziosita da iniziative contro la violenza sulle donne, con i giocatori che hanno esibito un segno rosso sul volto. Nell’intervallo è stato celebrato Mattia Pasculli, storico numero dieci dell’Unione, recentemente ritiratosi dal calcio.

Ora l’Unione Calcio punta alla trasferta di Racale, il 1° dicembre, per cercare di rientrare nella zona playoff.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE-SOCCER MASSAFRA 1-1

Reti: 57’ Quazzico (M), 90’+4’ Dembelé (U)

Unione Calcio (4-4-2): Lullo; La Notte, Miano, Bufi, Dicorato; Pelosi (59’ Saani), Ngom, Andriano (59’ Paolillo), Farinola (83’ Dembelé); Suriano (77’ Ziani), Amoroso. All. Monopoli.

Massafra (4-2-3-1): Pizzaleo; Marzio, Carlucci, Nobile, Fabiano; Amatulli, Perrino; Spataro (83’ Sergio), Napolitano (83’ Girardi), Quazzico (73’ Galetta); Serafino. All. Malacari.

Arbitro: Giulio Quarta (Lecce).

Espulso: Monopoli (U).

Ammoniti: Bufi, La Notte, Paolillo (U); Perrino, Quazzico (M).

Note: recuperi 3’/5’.

