Prom: San Severo, Fontanello nuovo presidente e Augelli nuovo allenatore

Il San Severo Calcio annuncia ufficialmente la nuova dirigenza: il presidente sarà Matteo Fontanello, affiancato da Luigi Fontanello, Leo Iadevaio e Felice Esposto. Il nuovo organigramma, che sarà presto ufficializzato, includerà molti nuovi membri tra cui Luigi Dell’Aquila, Domenico Scimenes e Ignazio Silvestri.

Il nuovo direttivo ha già scelto Paolo Augelli come allenatore, fresco vincitore del campionato di Promozione campana con l’Heraclea di Candela.

Il presidente Fontanello, a nome di tutta la nuova società, ha ringraziato i soci dimissionari per il lavoro svolto fino ad oggi e per aver ceduto le loro quote a costo zero, dimostrando un grande amore per i colori giallogranata.

