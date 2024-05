Eccellenza e Promozione 2024/25: date di inizio e utilizzo under

Dopo la riunione del Consiglio Direttivo, inizia a prendere forma la stagione 2024/2025. Con il ritorno al girone unico di Eccellenza, il Comitato Regionale Puglia ha stabilito le date di inizio dei campionati e dei tornei regionali, introducendo alcune novità.

Per garantire il regolare svolgimento delle attività ufficiali a livello regionale e nazionale, il prossimo campionato di Eccellenza inizierà in anticipo domenica 25 agosto 2024. Il campionato di Promozione, invece, prenderà il via due settimane dopo, con la prima giornata in calendario domenica 8 settembre 2024.

Una delle principali novità riguarda la fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, che tornerà a disputarsi con turni infrasettimanali. Il debutto del torneo di Eccellenza è previsto per giovedì 5 settembre 2024, mentre le gare della Coppa Italia Dilettanti di Promozione sono fissate per giovedì 12 settembre 2024.

Per quanto riguarda l’impiego dei giovani, il Consiglio Direttivo ha ratificato le direttive stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti. Per la prossima stagione, sarà obbligatorio l’utilizzo di due under nei principali Campionati Regionali: un 2005 e un 2006 in Eccellenza, e un 2004 e un 2005 in Promozione. È stata confermata l’abolizione di tutti gli obblighi per l’utilizzo degli under nei Campionati Regionali di Prima, Seconda e Terza Categoria.

Inoltre, il Consiglio Direttivo ha ribadito il programma per gestire promozioni e retrocessioni nel prossimo triennio, in accordo con i Comitati Regionali meridionali e la delega concessa all’Area Sud dalla Lega Nazionale Dilettanti. Si partirà con il Campionato Regionale di Eccellenza a 20 squadre e una Promozione a 18 nella stagione 2024/2025, per poi passare a un girone unico di Eccellenza a 18 squadre e una Promozione a 16 nella stagione 2025/2026. Nella stagione 2026/2027, entrambe le competizioni si allineeranno con 16 squadre partecipanti ciascuna.

Le delibere adottate durante questa riunione del Consiglio Direttivo saranno trasmesse alla Lega Nazionale Dilettanti in attesa della prevista autorizzazione.

