Serie B, Bari, ipotesi amministratore delegato per affiancare la proprieta’

Una settimana almeno per definire il futuro del Bari. Mentre la piazza si organizza per dire la sua contro la multiproprietà, con una manifestazione al Molo San Nicola in programma per sabato 1 giugno la società si è richiusa nel silenzio e non parlerà presumibilmente fino alla prossima settimana, con Luigi e Aurelio che sono stati recentemente immortalati a Ibiza. All’orizzonte diverse valutazioni: dalla possibilità di affiancare all’attuale asset un dirigente, con il ruolo di amministratore delegato o direttore generale a quella della conferma degli attuali vertici. Una figura come quella di Garzelli nella gestione Matarrese o tanto per intenderci come Marotta all’Inter, capace di gestire la società togliendo di fatto parecchie incombenze alla proprietà. Proprio da questo passaggio si capirà il futuro del direttore sportivo Ciro Polito, che ha un contratto fino al 30 giugno 2025 ma che non è per niente sicuro di proseguire la sua avventura a Bari. Bravo ha avuto una proposta di rinnovo dal Sudtirol mentre si fa avanti anche il nome di Matteo Lovisa, profilo giovane e artefice del miracolo Juve Stabia che piace alla Filmauro. La catena di decisioni porterà poi alla scelta dell’allenatore, con metà giugno fissata come deadline per definire il tutto. Con una piazza che nel frattempo pretende risposte e che aspetta un nuovo acquirente per scrivere un futuro ambizioso.

